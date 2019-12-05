بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 2ر5مليون دينار

عمان- اغلقت “بورصة عمان “، اليوم الخميس بتداول4 مليون سهم، موزعة على 1862 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت2ر5 مليون دينار .

وارتفع مؤشر البورصة عمان الى النقطة 1791 وبنسبة 04ر0 بالمئة مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها، تبين ان 33 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 26 شركة واستقرت اسعار اسهم 36 شركة اخرى.-(بترا)