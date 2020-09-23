بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 3ر5 مليون دينار

عمان- اغلقت بورصة عمان، اليوم الاربعاء، بتداول 4ر8 مليون سهم، موزعة على 2216 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 3ر5 مليون دينار.

وانخفض مؤشر البورصة الى النقطة 1585 بنسبة 67ر0 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 57 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة اخرى.-(بترا)