بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 3 مليون دينار

عمان- اغلقت “بورصة عمان “، اليوم الخميس، بتداول 4ر3 مليون سهم، موزعة على 1775 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت3 مليون دينار.

وارتفع مؤشر البورصة عمان إلى النقطة 1795 بنسبة 10ر0 بالمئة مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها، تبين ان 36 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 27 شركة واستقرت اسعار اسهم 34 شركة اخرى.-(بترا)