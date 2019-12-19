بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 9ر10 مليون دينار

عمان – اغلقت بورصة عمان اليوم الخميس بتداول 2ر8 مليون سهم، موزعة على 1784 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 9ر10مليون دينار.

وارتفع مؤشر البورصة عمان الى النقطة 1810 وبنسبة 01ر0 بالمئة مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها، تبين ان 36 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 28 شركة واستقرت اسعار اسهم40 شركة اخرى.(بترا)