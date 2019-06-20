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بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ8ر4 مليون دينار

منذ ساعة واحدة
بورصة عمان

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عمان – أغلقت بورصة عمان اليوم الخميس، بتداول 6ر4 مليون سهم، موزعة على 2832 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 8ر4 مليون دينار.
وارتفع مؤشر بورصة عمان إلى النقطة 1839 بنسبة 15ر0 بالمئة مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 48 شركة، واستقرت أسعار أسهم 37 شركة أخرى.-(بترا)

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