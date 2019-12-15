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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

منذ ساعة واحدة
مستثمرون يراقبون اسعار الاسهم في بورصة عمان - (تصوير: اسامه الرفاعي)

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عمان- اغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد بتداول 4ر3 مليون سهم، موزعة على 1968 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 3 ملايين دينار.
وارتفع مؤشر البورصة الى النقطة 18011 وبنسبة 45ر0 بالمئة مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 35 شركة واستقرت أسعار أسهم 42 شركة اخرى.
-(بترا)

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