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بورصة عمان تغلق تداولاتها على 3.6 مليون دينار

منذ 9 دقائق
بورصة عمان

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عمان- اغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين على تداول 1ر4 مليون سهم، موزعة على 2022 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 6ر3 مليون دينار.
وارتفع مؤشر بورصة عمان مقارنة مع اغلاق الجلسة الماضية بنسبة تغير موجبة بلغت 01ر0 بالمئة عند حدود مستوى النقطة 1806.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها، تبين ان 32 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 33 شركة، واستقرت اسعار اسهم 25 شركة اخرى.- (بترا)

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السوق مغلق المؤشر 1806.33 0.01%

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