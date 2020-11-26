بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8ر4 مليون دينار

عمان- اغلقت بورصة عمان اليوم الخميس، على تداول 7ر4 مليون سهم، موزعة على 2070 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 8ر4 مليون دينار.

وارتفع مؤشر البورصة الى النقطة 1565 بنسبة 27ر0 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 19 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، واستقرت أسعار أسهم 41 شركة اخرى.-(بترا)

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