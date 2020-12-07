بورصة عمان تغلق تداولاتها على 9ر5 مليون دينار

عمان- اغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، بتداول 9ر5 مليون سهم، موزعة على 1738 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 9ر5 مليون دينار.

وارتفع مؤشر البورصة الى النقطة 1582، بنسبة 18ر0 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة اخرى.- (بترا)