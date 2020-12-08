بورصة عمان تغلق تداولاتها على5.4 مليون دينار

عمان- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، بتداول 6.4 مليون سهم، موزعة على 1948صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 5.4 مليون دينار.

وانخفض مؤشر البورصة الى النقطة 1580، بنسبة 0.17 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة اخرى.-(بترا)