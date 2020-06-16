بورصة عمان تغلق تعاملاتها على انخفاض

عمان-أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، بتداول 1ر4 مليون سهم، موزعة على 1411 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 9ر3 مليون دينار.

وانخفض مؤشر البورصة إلى النقطة 1633 بنسبة 1 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم 28 شركة اخرى.-(بترا)