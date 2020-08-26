بورصة عمان تغلق تعاملاتها على انخفاض

عمان- اغلقت بورصة عمان، اليوم الاربعاء، بتداول 6ر4 مليون سهم، موزعة على 1879 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 5ر3 مليون دينار.

وانخفض مؤشر البورصة الى النقطة 1571 بنسبة 19ر0 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 36 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة اخرى.-(بترا)