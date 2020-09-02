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بورصة عمان تغلق تعاملاتها على انخفاض

منذ ساعتين
بورصة عمان

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عمان- أغلقت بورصة عمان، تعاملاتها، اليوم الاربعاء، على انخفاض بتداول 5ر5 مليون سهم، موزعة على 2169 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 6ر3 مليون دينار.
وانخفض مؤشر البورصة الى النقطة 1575، بنسبة 14ر0 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة اخرى.-(بترا)

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