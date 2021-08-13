بورصة عمان تنخفض بنسبة 1.8 % في أسبوع

عمان- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 8ر1 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1999 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 3ر6 ملايين دينار مقارنة مع8ر6 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 4ر7 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 1ر25 مليون دينار، مقارنة مع 5ر27 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 1ر15 مليون سهم، نُفذت من خلال 11147 صفقة.-(بترا)