“بورصة عمان” تنخفض 0.1 %

عمان- الغد– انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1819.28 نقطة، بنسبة 0.1 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 6.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2،191 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 45 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.26 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.16 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.14 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأدوية والصناعات الطبية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التأمين، الصناعات الكهربائية، التبغ والسجائر 0.79 %، 0.76 %، 0.64 %، 0.45 %، 0.34 %، 0.24 %، 0.22 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، الخدمات التجارية، الخدمات الصحية، الطاقة والمنافع، البنوك، العقارات، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة 1.26 %، 0.70 %، 0.42 %، 0.38 %، 0.18 %، 0.15 %، 0.13 %، 0.12 %، 0.11 %، 0.11 % على التوالي.