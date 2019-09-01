أخبار محليةاقتصاد

“بورصة عمان” تنخفض 0.1 %

منذ ساعة واحدة
بورصة عمان - (تصوير: محمد أبو غوش)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد– انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1819.28 نقطة، بنسبة 0.1 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي 6.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2،191 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 45 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.26 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.16 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.14 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأدوية والصناعات الطبية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التأمين، الصناعات الكهربائية، التبغ والسجائر 0.79 %، 0.76 %، 0.64 %، 0.45 %، 0.34 %، 0.24 %، 0.22 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، الخدمات التجارية، الخدمات الصحية، الطاقة والمنافع، البنوك، العقارات، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة 1.26 %، 0.70 %، 0.42 %، 0.38 %، 0.18 %، 0.15 %، 0.13 %، 0.12 %، 0.11 %، 0.11 % على التوالي.

مقالات ذات صلة

دروزة: صادرات “أدوية الحكمة” انخفضت محليا وأعمالنا زادت في الخارج

منذ ساعة واحدة

ارتفاع الفقر يعرّي السياسات الحكومية لمكافحة الآفة الاجتماعية

منذ ساعة واحدة

العطارات.. بدء إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي العام المقبل

منذ ساعة واحدة

منصة لتوفير قاعدة بيانات عن المشاريع الريادية في المملكة

منذ ساعة واحدة

السوق مغلق المؤشر 1819.28 0.1%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock