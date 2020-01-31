بورصة عمان تنخفض %0.57 خلال اسبوع

عمان – _ – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.57 % ، لينهي عند مستوى 1867.9 نقطة مقارنة مع 1878.6 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 6.9 مليون دينار مقارنة مع 4.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 42.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الماضي حوالي 34.5 مليون دينار مقارنة مع 24.1 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 29.5 مليون سهم، نفذت من خلال 11388 عقدا.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 26.8 مليون دينار وبنسبة 77.9 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 4.6 مليون دينـار وبنسبـة

13.3 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.0 مليون دينار وبنسبة 8.8 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.07 % ، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.6 % ، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.19 % .

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 141 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 46 شركة قد أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 56 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي الأمين للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 49.52 % ، العالمية للوساطة والأسواق المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.81 % ، الإحداثيات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.44 % ، شركة الترافرتين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 17.24 % ، والشراع للتطوير العقاري والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.76 % .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي زارة للاستثمار القابضة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 18.46 %، العربية الدولية للتعليم والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 13.79 %، المتكاملة للنقل المتعدد حيث انخفض سعر السهم بنسبة 11.27 %، التجمعات الاستثمارية المتخصصة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 10.05 %، والموارد الصناعية الأردنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.14 %.