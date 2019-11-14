بورصة عمان تنهي تداولاتها بأدني مستوى منذ عام 2000

عمان- أغلقت بورصة عمان ، اليوم الخميس بتداول 6ر1 مليون سهم، موزعة على 1250 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت5ر1 مليون دينار، لتسجل بذلك ادنى مستوى لاحجام التداول منذ عام 2000.

وانخفض مؤشر البورصة عمان إلى النقطة 1806 بنسبة 15ر0 بالمئة مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها، تبين ان 44 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 21 شركة واستقرت اسعار اسهم 28 شركة اخرى.-(بترا)