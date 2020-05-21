بورصة عمان تنهي تعاملات ما قبل العيد على تراجع 1.9 % بعد عودتها للتداول

عمان-الغد- أنهت بورصة عمان تعاملات ما قبل عيد الفطر على تراجع بنسبة 1.96 %، بعد عودتها للتداول ووقف دام 50 جلسة لينهي المؤشر عند مستوى 1574.1 نقطة مقارنة مع 1605.6 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 1.9 مليون دينار مقارنة مع 1.3 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 42.8 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 9.5 مليون دينار مقارنة مع 6.7 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 8.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3552 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 5.6 مليون دينار وبنسبة 58.7 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.2 مليون دينـار وبنسبـة 23.0 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 1.8 مليون دينار وبنسبة 18.4 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 2.45 % ، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.04 % ، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.74 % .

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 88 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 22 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 52 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع فهي الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 20.00 % ، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.29 % ، المجموعة العربية الاردنية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 6.85 % ، الوطنية لصناعة الكلورين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 6.32 % ، والبنك الأردني الكويتي حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 6.19 % .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي مسافات للنقل المتخصص حيث انخفض سعر السهم بنسبة 14.29 %، أمواج العقارية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 14.29 %، حديد الأردن حيث انخفض سعر السهم بنسبة 12.50 %، الضامنون العرب للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة 12.50 %، والصناعات البتروكيماوية الوسيطة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 10.26 %.