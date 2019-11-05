“بورصة عمان” عضوا في مجلس إدارة “FEAS”

عمان – الغد – تم انتخاب بورصة عمان عضوا في مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية FEAS وذلك خلال الاجتماع السنوي للاتحاد والذي عُقد مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط.

وقال المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي أن انتخاب البورصة عضو في مجلس إدارة الاتحاد وهي السلطة الأعلى فيه، جاء بعد تقديم طلب ترشيحها خلال الاجتماع من قبل عدد من الأعضاء، مما يدل على تقدير الأعضاء للدور المهم الذي لعبته بورصة عمان في الاتحاد خلال السنوات السابقة ومشاركتها الفاعلة في أعماله ولجانه، وتقديرا لما شهده سوق رأس المال الوطني مؤخرا من تطوير وتحديث للأطر والبنية التشريعية والفنية فيه ضمن خطة استراتيجية تسعى إلى الإرتقاء بسوق رأس المال وتحسين المناخ الاستثماري فيه وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.