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بورصة عمّان ترفع الحدود السعرية العليا والدنيا إلى 5%

منذ 31 دقيقة

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عمان – قررت هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان اليوم الخميس، رفع الحدود السعرية العليا والدنيا إلى 5 بالمئة .
وقالت هيئة الأوراق المالية في بيان صحفي، إنها عقدت اجتماعات مشتركا مع البورصة لبحث عودة نشاط البورصة.
وبينت أنه تم اتخاذ قرار بإعادة ساعات التداول المستمر إلى ساعتين اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وكانت هيئة الأوراق المالية وافقت على قرار مجلس إدارة بورصة عمّان بتخفيض الحدود السعرية اليومية العليا والدنيا للشركات لتصبح 5ر2 بالمئة، إضافة إلى خفض مدة التداول المستمر لتصبح ساعة واحدة .(بترا)

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