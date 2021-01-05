بورصة قطر تصعد 1.6% مدفوعة بآمال المصالحة الخليجية

الدوحة- صعدت بورصة قطر في بداية التعاملات، الثلاثاء، بنسبة 1.6 بالمئة، مدفوعة بآمال نهاية الأزمة الخليجية، بعد ثلاث سنوات ونصف على حصار ثلاث دول خليجية ومصر لقطر.

وفي وقت لاحق اليوم، تعقد القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يشارك للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

وصعد المؤشر الرئيس لبورصة قطر بنسبة 1.61 بالمئة إلى 10.654 آلاف نقطة، مدفوعة بتحسن معظم القطاعات، يتصدرها البنوك والخدمات المالية والتأمين والصناعة والنقل.

والإثنين، أعلنت الكويت أن السعودية وقطر اتفقتا على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، اعتبارا من مساء الإثنين، ومعالجة كافة المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، كانت السعودية تفرض مع الإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.-(الاناضول)