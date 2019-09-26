بورصة مصر تواصل الصعود للجلسة الثانية وسط وفرة السيولة

القاهرة – واصلت بورصة مصر ارتفاعها خلال بداية التعاملات يوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي وسط مشتريات من قبل المؤسسات العربية ووفرة في السيولة.

ونجحت مشتريات الأجانب والعرب في وقف نزيف خسائر البورصة المصرية يوم الأربعاء لتلتقط السوق أنفاسها وترتفع بعد ثماني جلسات متتالية من الهبوط الذي تزايدت حدة وتيرته في الجلسات الثلاث الأخيرة.

ووصف محمد فريد رئيس بورصة مصر تراجعات سوق المال خلال أول ثلاث جلسات من هذا الأسبوع بأنها ”رد فعل غير مبرر وليس له معنى على مستوى أسواق المال“.

وقال فريد الذي تدرس إدارته حاليا منهجيات المؤشر إي.جي.إكس 100 في مقابلة تلفزيونية في وقت سابق يوم الخميس إن ”البورصات لا تُقيم باليوم“ مضيفا أن ما سيحدث في الجلسات القادمة ”يُترك لقوى العرض والطلب في سوق المال“.

وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 2.09 % ليصل إلى 13877.9 نقطة بعد أن صعد في الدقائق الأولى للجلسة بنحو 2.3 %، ومالت تعاملات العرب للشراء بينما اتجهت معاملات المصريين والأجانب للبيع. وتجاوزت قيم التداولات 300 مليون جنيه. -(رويترز)