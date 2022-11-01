بوروتشاجا: الأرجنتين لديها فريق كبير حول ميسي

مدريد – أكد خورخي لويس بوروتشاجا، الذي أحرز هدف فوز الأرجنتين في نهائي مونديال المكسيك 1986، أنه بالنسبة لبطولة العالم في قطر 2022، فإن منتخب الألبسيليستي، يملك “فريقا كبيرا” حول ليونيل ميسي الذي “يمر بفترة سعيدة”.

وفاز بوروتشاجا مع الأرجنتين في نسخة مونديال المكسيك 86 وبلغ نهائي البطولة في إيطاليا 1990.

وقال “كنا أبطال العالم كما ينبغي لأننا كنا الأفضل ولم نخسر أي مباراة. كانت المجموعة قادرة على التغلب على أي فريق لأنها كانت عملية صعبة ومعقدة واستطعنا المقاومة”.

واعتبر أن نجم الألبسيليستي “ليونيل ميسي يخوض خامس مونديال له، وهو يتلهف له بشكل وحشي. يبدو ذلك. يبدو أنه سعيد في باريس سان جيرمان، ويقوم بالدور المطلوب منه ويساعد بشكل جيد. وهناك حول لاعب كبير فريق كبير، ومنتخب الأرجنتين اليوم فريق كبير وليس منتخبا سهلا مع وجود نجم مثل ليو”.

واعتبر أن منتخبات “إسبانيا والبرتغال وهولندا” ستكون من أخطر المنتخبات في مونديال قطر 2022 ولكن منتخبات البرازيل والأرجنتين وفرنسا، لكونها بطلة العالم سابقا، فهي مرشحة بقوة، ولكن الامر ليس سهلا.

وقال “يجب أيضا ألا ننحي ألمانيا جانبا. هناك خمسة أو ستة منتخبات خلف تلك المنتخبات، يمكن أن تكون مرشحة، ولكن إسبانيا لديها القدرة”.

وتحدث بوروتشاجا، الذي كان في مدريد لحضور حفل تبرع بالكرة التي لعب بها نصف نهائي مونديال 1990 أمام إيطاليا، عن مواطنه دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

وقال “إنه عاش عشر سنوات من النجاح. حول أتلتيكو. إنه مدرب كبير. ما يحدث الآن هي ظروف، لأنه لن يفوز طوال السنوات. التحول الذي قام به في أتلتيكو كبير”.

كوبو يقود قائمة منتخب اليابان

يعد مهاجم ريال سوسييداد الإسباني، تاكيفوسا كوبو من أبرز اللاعبين في قائمة منتخب اليابان لكرة القدم التي أعلن عنها المدرب الوطني هاجيمي مورياسو أمس الثلاثاء لمونديال 2022 في قطر.

وإلى جانب كوبو، شملت القائمة أيضا لاعبين آخرين محترفين في دوريات أوروبية، مثل دايتشي كامادا (آينتراخت فرانكفورت) وواتارو إندو (شتوتجارت) و تاكومي مينامينو (موناكو) وتاكيهيرو تومياسو (آرسنال).

وقال المدرب الياباني “لقد قمت بأفضل وأشمل اختيار ممكن، مع الأخذ في الاعتبار العمل الذي قمنا به معا حتى الآن، ووضع اللاعبين في أنديتهم وكيف نخطط للعب في كأس العالم”.

كما أشار إلى “الصعوبة البالغة” التي واجهها أثناء وضع القائمة بسبب العدد الكبير من اللاعبين الجيدين في كل مركز.

ويعد كوبو وكامادا من بين 19 لاعبا من إجمالي 26 يشكلون القائمة، يخوضوا بطولة دولية لأول مرة.

وفي المقابل، يبرز من بين اللاعبين المخضرمين القائد مايا يوشيدا (شالكه) وهيروكي ساكاي (أوراوا ريدز) اللذين نافسا بالفعل في بطولة كأس العالم مرتين.

ومن المقرر أن يخوض منتخب “الساموراي الأزرق” مباراة ودية أمام كندا في 17 تشرين الثاني (يناير) في دبي، قبل انطلاق المونديال الذي سينافس به ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا وكوستاريكا وإسبانيا.

كأس العالم يصل الإكوادور

وصل كأس العالم أول من أمس للعاصمة الإكوادورية كيتو في جولته عبر الدول المشاركة في الحدث الكروي الأكبر في العالم، والذي تستضيفه قطر.

وكان الرئيس الإكوادوري، جييرمو لاسو، في استقبال الكأس في قصر “كارونديليت”، مقر الحكومة في كيتو، حيث تمنى أن يكون وجود كأس العالم في بلادهم تمهيدا لما سيقدمه “التريكولور” في البطولة التي سيقص شريطها أمام صاحب الضيافة، منتخب قطر، في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وقال جييرمو في تصريحاته على هامش مراسم تقديم الكأس “أتمنى أن يكون هذا اليوم السعيد، مع وجود كأس العالم كشاهد، تمهيدا لما نحن قادرين على تقديمه في مونديال قطر (يقصد منتخب بلاده)”.

وأضاف “أتمنى أن تحل البركة على المنتخب، وأن يحقق نجاحات كبيرة. سنظل نفكر فيهم، وسندعو لهم كذلك في صلواتنا”.

وتسلّم زعيم البلد اللاتيني الكأس من يد النجم البرازيلي السابق لوسيو، بطل العالم مع “السيليساو” في كوريا الجنوبية واليابان في 2002.

وتم عرض الكأس، الذي بدأ رحلته من مدينة دبي الإماراتية بحضور النجمين الإسباني إيكر كاسياس والبرازيلي كاكا، أمام الجماهير الإكوادورية، في ممشى (سان فرانسيسكو)، وهو أحد المراكز التجارية الشهيرة في العاصمة كيتو.

من جانبه، لم يخف رئيس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، فرانسيسكو إيجاس، حلمه بأن يعود الكأس مجددا لبلاده بعد نهاية المونديال القطري، في إشارة لإمكانية حصد المنتخب اللاتيني هذا اللقب.

منتخب المكسيك يسافر إلى إسبانيا

غادر منتخب المكسيك لكرة القدم أول من أمس الاثنين العاصمة المكسيكية باتجاه مدينة جيرونا الإسبانية، حيث سيجري آخر جولة له، قبل أن يستهل مشاركته في مونديال قطر 2022 بمباراة أمام بولندا في الـ22 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وكتب “التري” على حسابه على شبكة “تويتر”: “نسافر بكل حماس والتزام بأن نقدم كل ما لدينا على أرض الملعب من أجل المكسيك”.

وتوجهت الكتيبة، وقوامها الأساسي من لاعبي الدوري المكسيكي إلى جانب هكتور هيريرا لاعب وسط هيوستن دينامو الأميركي، إلى مدينة جيرونا، شمال شرقي إسبانيا.

ومن بين لاعبي كرة القدم الذين غادروا رفقة المجموعة جييرمو أوتشوا حارس كلوب أميركا، وألكسيس فيجا جناح تشيفاس دي جوادالاخارا، وروخليو فونيس موري مهاجم مونتيري.

وكان آخر من انضم إلى البعثة التي سافرت إلى إسبانيا كيفين ألفاريز ولويس تشافيز وإريك سانشيز، لاعبو باتشوكا الذي توج مساء الأحد، بلقب مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي (أبرتورا 2022) عقب فوزه في نهائي البطولة على تولوكا.

وينتظر أن ينضم إليها لاحقا المزيد من اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية، ويبرز من بينهم إديسون ألفاريز لاعب وسط أياكس الهولندي، وإيرفينج لوزانو لاعب نابولي الإيطالي.

وكان الأرجنتيني جيراردو مارتينو، مدرب المنتخب المكسيكي، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن قائمة تضم 31 لاعبا، 26 منهم سيخوضون المونديال.

وفي جيرونا سيبدأ “التري” معسكره التدريبي، وخلاله سيخوض مباراتين وديتين أمام العراق، في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر)، والسويد في 16 من الشهر ذاته.

ويوجد مارتينو في جيرونا منذ يوم الجمعة الماضي، حيث أتم التفاصيل الأخيرة لاستقبال لاعبيه.

وتخوض المكسيك مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة، وعقب لقاء بولندا، ستواجه في 26 من هذا الشهر الأرجنتين، وستختتم الجولة الأولى بمباراة أمام السعودية في 30 الشهر ذاته. -(إفي)