بوسبيسيل يهاجم رئيس رابطة المحترفين ويغادر من الدور الاول

ميامي – فجّر الكندي فاسيك بوسبيسيل جام غضبه على الايطالي أندريا غاودنزي رئيس رابطة المحترفين لكرة المضرب (ايه تي بي)، قبل أن يعتذر ويخرج من الدور الاول لدورة ميامي للماسترز للألف نقطة.

وسقط بوسبيسيل المصنف 67 عالميًا امام الاميركي ماكنزي ماكدونالد المتأهل من التصفيات 3-6 و6-4 و3-6 في مباراة مثيرة سدّد خلالها الكندي الكرة عمدًا خارج الملعب وحطم مضربه وتلقى عقوبة بحسم نقطة من رصيده عند نقطة حسم المجموعة الأولى، قبل أن يقدم اعتذارًا لاحقًا على تويتر.

وعندما سأله الحكم الفرنسي أرنو غاباس عند استراحة بين الاشواط عن سبب غضبه، لم يتردد بوسبيسيل في الكلام، وقال “لمدة ساعة ونصف الساعة أمس، كان رئيس رابطة المحترفين يصرخ في وجهي خلال اجتماع لمحاولتي توحيد اللاعبين. لمدة ساعة ونصف، رئيس ايه تي بي”.

Vasek Pospisil shares an apology after an on-court incident at the Miami Open. pic.twitter.com/qehbamG6Dl

— TSN (@TSN_Sports) March 25, 2021