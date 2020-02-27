بوسطن وكليبرز يواصلان الصحوة بدوري السلة الأميركي

لوس انجليس – واصل كل من بوسطن سلتيكس ولوس أنجليس كليبرز صحوته عندما تغلب الأول على مضيفه يوتا جاز 114-103، والثاني على مضيفه فينيكس صنز 102-92 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، يدين بوسطن بفوزه الثاني على التوالي بعد خسارته أمام مضيفه لوس أنجليس ليكرز 112-144 الأحد، إلى نجمه جايسون تاتوم الذي حقق “دابل دابل” بتسجيله 33 نقطة مع 11 متابعة جميعها دفاعية، وأضاف جايلين براون 20 نقطة.

في المقابل، لم ينفع يوتا جاز تألق نجمه دونوفان ميتشل الذي كان أفضل مسجل في المباراة برصيد 37 نقطة، في تجنب الخسارة الرابعة على التوالي والـ22 في 58 مباراة هذا الموسم.

وضرب بوسطن بقوة في الربع الأول وحسمه بفارق ثماني نقاط (23-15)، ورد يوتا جاز في الثاني وكسبه 36-30 مقلصا الفارق إلى نقطتين (51-53).

وشهد الربع الثالث ندية كبيرة بين الفريقين وحسمه الضيوف بفارق نقطة واحدة (32-31)، قبل أن يفرضوا سيطرتهم على الربع الأخير وينهوه في صالحهم 29-21 ليحققوا الفوز الـ41 في 58 مباراة هذا الموسم.

واستغل بوسطن سلتيكس خسارة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز امام مضيفه كليفلاند كافالييرز 94-108 لينتزع منه المركز الثالث في المنطقة الشرقية.

وكانت خسارة فيلادلفيا مزدوجة كون نجمه الكاميروني جويل إمبييد تعرض لإصابة في كتفه الأيسر قبل 49 ثانية من نهاية الربع الاول اثر التحام مع الكرواتي أنتي زيزيتش.

وحاول إمبييد مواصلة اللعب وأهدر الرميتين الحرتين اللتين حصل عليهما بسبب الخطأ قبل أن يغادر الملعب.

وعاد إمبييد الى دكة البدلاء في الربع الثاني قبل أن يترك الملعب نهائيا في الشوط الثاني. ومن المتوقع أن يخضع لفحوصات من قبل أطباء الفريق الخميس لتحديد مدى خطورة إصابته.

ولحق إمبييد بالنجم الآخر الأسترالي بن سيمونس الذي تعرض لإصابة في الظهر السبت في المباراة ضد ميلووكي باكس، وهو الفوز الرابع لكليفلاند كافالييرز في مبارياته الخمس الأخيرة، ويدين به إلى كولين سيكستون صاحب 28 نقطة ولاري نانس الذي سجل 13 نقطة مع 15 متابعة.

JB makin' it look easy pic.twitter.com/XUmeSDfbxZ — Boston Celtics (@celtics) February 27, 2020

وفي المباراة الثانية، قاد كواهي لينارد فريقه لوس أنجليس كليبرز الى الفوز الثاني تواليا بعد ثلاث هزائم متتالية بتسجيله 24 نقطة مع 14 متابعة في المباراة ضد فينيكس صنز، وأضاف ماركوس موريس 18 نقطة، وكل من بول جورج وباتريك بيفيرلاي 11 نقطة والبديل ريجي جاكسون 12 نقطة.

وكان فينيكس الطرف الأفضل في الربع الأول وحسمه بفارق ثماني نقاط 29-21، لكن كليبرز احكم قبضته على الربعين الثاني والثالث وكسبهما 33-20 و22-17 على التوالي قبل ان يفرض التعادل في الربع الاخير 26-26.

وكان ديأندريه أيتون أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 25 نقطة مع 17 متابعة.

وقاد السلوفيني لوكا دونشيتش فريقه دالاس مافريكس الى فوز ثمين على مضيفه سان انتونيو سبيرز 109-103 بتحقيقه الـ”تريبل دابل” الـ21 في موسم ونصف الموسم فقط مع فريقه.

وسجل دونشيتش 26 نقطة مع 10 متابعات بينها تسع دفاعية و14 تمريرة حاسمة. وأضاف اللاتفي كريستابس بورزينجيس 28 نقطة مع 12 متابعة بينها 11 دفاعية، وتيم هارداواي 17 نقطة.

في المقابل، برز في صفوف سان أنتونيو سبيرز الذي غاب عنه لاماركوس ألدريدج بسبب الإصابة، ديمار ديروزان بتسجيله 27 نقطة وكان قريبا من تريبل دابل بتحقيقه ثماني متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

وتعملق الثنائي راسل وستبروك وجيمس هاردن في مباراة فريقهما هيوستن روكتس أمام ضيفه ممفيس غريزليز بتسجيلهما 63 نقطة ليحقق فوزا كاسحا بفارق 28 نقطة (140-112).

وسجل وستبروك 33 نقطة بينها 25 نقطة في الشوط الأول وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق تريبل دابل مع 8 تمريرات حاسمة وتسع متابعات، واضاف هاردن 30 نقطة مع سبع متابعات.

وفي باقي المباريات فاز أورلاندو ماجيك على مضيفه أتلانتا هوكس 130-120 بفضل 28 نقطة للفرنسي إيفان فورنييه و25 نقطة لأرون غوردون، ومينيسوتا تمبروولفز على مضيفه ميامي هيت 129-126 بفضل 27 نقطة لدانجيلو راسل، وتشارلوت هورنتس على ضيفه نيويورك نيكس 107-101، وواشنطن ويزاردز على ضيفه بروكلين نتس 110-106. (أ ف ب)