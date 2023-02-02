بوسكيتس في الطريق إلى فريق “بيكام”.. وسان جرمان يدفع ثمن فشل صفقة زياش

مدن- قال تقرير صحفي إسباني، إن ديفيد بيكام نجم الكرة الإنجليزية السابق، ومالك نادي إنتر ميامي الأميركي، واثق من ضم نجم برشلونة، بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن بيكهام واثق من أنه سيتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط وقائد برشلونة، بنهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة: “سيوفر النادي الأميركي جزءا كبيرا من ميزانية الانتقالات، بعد رحيل المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو”.

وأشار التقرير، إلى أنه من المحتمل أيضا انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان لصفوف النادي الأميركي، رغم أنه يكاد يكون من المستحيل إبرام تلك الصفقة بالصيف المقبل.

وكان بوسكيتس قريبا من صفوف إنتر ميامي، خلال الانتقالات الشتوية المنتهية، لكن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أبدى تمسكه بقائد خط الوسط حتى نهاية الموسم على الأقل.

ترقب في برشلونة

أكد تقرير صحفي إسباني، أمس، إن هناك حالة من الترقب داخل نادي برشلونة، انتظارا لقرار الفيفا بشأن صفقة معلقة من اليوم الأخير للميركاتو الشتوي.

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، لضم الظهير الأيمن الشاب جوليان أراوخو.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنه في برشلونة يتوقعون أن يعلن الفيفا القرار النهائي بتسجيل اللاعب.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع جالاكسي لضم أراوخو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم مقابل 5 ملايين يورو، ليتم تسجيله في فريق الشباب ويتواجد مع الفريق الأول كخيار في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل بيليرين.

وفشل برشلونة في قيد جوليان، وأوضح النادي أن الصفقة لم تسجل بسبب تأخره لمدة 18 ثانية فقط لخطأ تقني.

ورحل هيكتور بيليرين عن صفوف برشلونة في اليوم الأخير للميركاتو، لينضم لصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، للبحث عن فرصة أكبر للمشاركة عقب خروجه من حسابات تشافي.

كواليس فشل انتقال سكرينيار

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن كواليس جديدة في تعثر صفقة انتقال ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وذكرت صحيفة “ليكيب”، أن سكرينيار عرض على إدارة النادي الباريسي تخفيض مكافأة توقيعه، لتسهيل إجراءات انتقاله، لكن دون جدوى.

وأشارت إلى أن المدافع السلوفاكي، لديه اتفاق سري مع “بي إس جي”، وأنه وقع بالفعل عقوده الجديدة، تمهيدا للانتقال في الصيف المقبل، لكنه كان يحاول في الوقت نفسه إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ولفتت الصحيفة الفرنسية، إلى أن إنتر ميلان تمسك بالحصول على 20 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن ميلان سكرينيار، بينما توقف العرض الباريسي عند 10 ملايين يورو فقط، تجنبا لاختراق لوائح اللعب المالي النظيف.

وختمت “ليكيب”، بأن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، سافر إلى إيطاليا لحسم الصفقة، لكن لم تنجح محاولاته في ضم سكرينيار أو بديله التركي، ميريه دميرال، مدافع أتالانتا.

أضرار جسيمة لسان جرمان

تتوالى الخسائر على نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بعد تعثر صفقة التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، لاعب تشلسي الإنجليزي.

وتعطلت صفقة انتقال زياش إلى “بي إس جي” في اللحظات الأخيرة، بسبب تأخر النادي اللندني في إرسال العقود بالموعد المحدد للتوثيق الأوراق الرسمية.

وكشفت شبكة “GFFN” الفرنسية، أن تأخر تشلسي دفع النادي الباريسي لتعليق أوراق صفقة إعارة لاعبه الشاب إسماعيل الغربي إلى نادي نيس.

وأضافت الشبكة أنه مع تعطل إرسال الأوراق الخاصة بصفقة استعارة حكيم زياش، تعثر “بي إس جي” أيضا في إكمال صفقة إعارة لاعبه الشاب إلى نادي نيس.

ومع ضياع صفقة إعارة إسماعيل الغربي، يتعرض النادي الباريسي لخسارة مالية، فضلا عن خسارة اللاعب الشاب فنيا، حيث كان يأمل في المشاركة بعدد أكبر من المباريات.

ولم يشارك اللاعب ذو الأصول التونسية (18 عاما) سوى في 3 مباريات فقط كبديل لدقائق قليلة منذ بداية الموسم الحالي.

فرنانديز يودع جمهور بنفيكا

شكر لاعب الوسط الأرجنتيني الواعد إنزو فرنانديز، أحدث صفقات تشلسي الإنجليزي، ناديه السابق بنفيكا البرتغالي لمنحه “فرصة اللعب لأحد أكبر أندية العالم”، مؤكدا أنه “قدم” دائما أفضل ما لديه مع متصدر الدوري البرتغالي.

ونشر بطل العالم مع “الألبيسيليستي” في مونديال 2022 بقطر، مقطع فيديو عبر حسابه على شبكة “إنستاجرام” لأفضل لحظاته خلال الفترة التي قضاها بقميص “النسور”، وشكر “كل الحب الذي وجده في هذه الأشهر الخمسة”، ومدى “السعادة الكبيرة” التي كان فيها.

وكتب صاحب الـ22 عاما في رسالته “كنا نريد أنا وعائلتي أن نشكر كل هذا الحب الذي وجدناه في هذه الأشهر الخمسة، وأشكر الرب على منحي فرصة اللعب لأحد أكبر أندية العالم”.

وكان النادي البرتغالي قد أعلن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية، انتقال لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز لصفوف تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو، مشيرا إلى أن نادي ريفر بليت، الذي شهد نشأة اللاعب، سيحصل على 25 % من قيمة الصفقة.

وتعد هذه القيمة هي الأكبر في تاريخ الأندية الإنجليزية، حيث تفوقت الصفقة على تعاقد مانشستر سيتي مع جاك جريليش في 2021 مقابل 100 مليون إسترليني (113 مليون يورو) قادما من أستون فيلا.

ولم يمكث إنزو في صفوف بنفيكا سوى لمدة نصف موسم، حيث انتقل لـ”النسور” الصيف الماضي قادما من ريفر بليت مقابل 10 ملايين يورو ولعب مع الفريق 29 مباراة، جميعها كأساسي، مسجلا 4 أهداف وصانعا ستة.

ريال يتعاقد مجددا مع فران جارسيا

توصل نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إلى اتفاق مع نادي رايو فايكانو ليعود الظهير الأيسر فران جارسيا إلى النادي الملكي في وقت لاحق من العام الحالي.

كان جارسيا (23 عاما) قد رحل عن ريال مدريد وانضم إلى رايو فايكانو بعقد إعارة في موسم 2020-2021، ثم وقع عقدا نهائيا قبل موسم 2021-2022.

وفي ظل الاهتمام باللاعب من جانب باير ليفركوزن الألماني وأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني (يناير) المنقضي، استخدم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بندا يعود بموجبه اللاعب إلى ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري بعقد قيمته خمسة ملايين يورو (5.4 مليون دولار).

وقال راؤول مارتين بريسا رئيس نادي رايو فايكانو، في تصريحات لإذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، إنه يود الثناء على قرار ريال مدريد بالسماح للاعب باستكمال الموسم مع فريقه الحالي، وذلك رغم الإصابة التي تعرض لها فيرلان مندي لاعب الظهير الأيسر للريال.

وقال بريسا: “ريال مدريد تصرف بشكل نبيل. كان بإمكانه ضم اللاعب الآن، خصوصا في ظل الوضع الذي يواجهه فيما يتعلق باللاعب مندي، ولكننا تحدثنا معهم وقد تصرفوا بشكل نبيل من أجل عدم الإضرار برايو فايكانو”.

وقدم جارسيا، الصاعد من أكاديمية ريال مدريد، مستويات جيدة منذ انضمامه إلى رايو فايكانو وقد شارك أساسيا في 34 مباراة في الدوري خلال الموسم الماضي كما شارك أساسيا في جميع المباريات الـ19 التي خاضها الفريق حتى الآن في الموسم الحالي.-(وكالات)