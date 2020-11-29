بوشة يرفض التقليل من حظوظ كفريوبا بدوري “كومهو” الممتاز

عمان – الغد – رفض “صانع ألعاب” نادي كفريوبا الرياضي، متري بوشة، الانجراف وراء التوقعات الأخيرة التي تؤكد انحصار المنافسة على لقب دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة بين أندية، الوحدات والأهلي والجبيهة، لافتا إلى أن فريقه يمتلك حظوظا متساوية ومشروعة للمنافسة على اللقب.

وكتب متري بوشة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إلى جميع محبي ومشجعي كرة السلة الأردنية، يؤكد الجميع في الآونة الأخيرة أن المنافسة على لقب الدوري الممتاز ستكون محصورة فقط بين الأهلي والوحدات والجبيهة، لكنني أؤكد لكم أن فريق كفريوبا قادم للمنافسة وليس المشاركة”.

وأضاف: “صحيح أننا خسرنا مباراتنا الأولى مع الجبيهة بفارق 28 نقطة، لكن الجبيهة خسر أيضا مع الوحدات بفارق 19 نقطة، وخسر الوحدات مع الأهلي بفارق 18 نقطة، وهذا يعني أننا نتشابه، نحن فريق يضم عناصر شابة ومتحمسة لمخالفة التوقعات والوصول لأبعد نقطة ممكنة في الدوري، وكلي ثقة بنفسي وبزملائي في الفريق، نتمنى دعمكم وردنا سيكون في الملعب”.

ويعد متري بوشة من اللاعبين المميزين؛ حيث أسهم بتسجيل 21 نقطة لكفريوبا في مواجهتي الجبيهة والأرثوذكسي، مقابل 9 متابعات و7 تمريرات صحيحة و4 سرقات للكرة.