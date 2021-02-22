“بوش” و”مايكروسوفت” تطوران منصة لتعزيز بنية برمجية مدمجة في السيارات

دبي- تتعاون شركتا “بوش” و”مايكروسوفت” بهدف تطوير منصة برمجية تعزز التكامل والتواصل السلس بين السيارات والسحابة الإلكترونية. وتتمثل أهداف هذا التعاون في تسهيل وتسريع عمليات تطوير ونشر البرمجيات المخصصة للسيارات على مدار عمر السيارة، ووفقا لمعايير جودة السيارات. وترتكز البنية البرمجية الجديدة على منصة “مايكروسوفت آزور”، وتحتوي على وحدات برمجية من بوش؛ وتتيح تطوير البرامج وتنزيلها على وحدات التحكم، وأجهزة الكمبيوتر في السيارة. وتركز الاتفاقية بشكل خاص على تطوير الأدوات الكفيلة بزيادة كفاءة التطوير البرمجي، ما يسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقليص تكاليف تطوير البرمجيات المخصصة للسيارات داخل الشركات، وفيما بينها. وفيما يخص السائقين، تتيح المنصة البرمجية وصولاً أكثر سرعة إلى الوظائف والخدمات الرقمية الجديدة. ومن خلال التعاون بين “بوش” و”مايكروسوفت”، تجتمع الخبرة الغنية لإحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في تطوير وتوفير البرمجيات والإلكترونيات والنظم المخصصة للسيارات، مع سجل “مايكروسوفت” الحافل بالتميز في مجال الهندسة البرمجية والحوسبة السحابية. وتعتزم الشركتان تزويد النماذج الأولية الأولى من السيارات بالمنصة البرمجية الجديدة بحلول نهاية العام 2021.

وفي تعليقه، قال د. ماركوس هاين، عضو مجلس إدارة روبرت بوش: “تجري بوش اليوم عمليات تحديث آمنة للبرمجيات المخصصة للسيارات. واعتماداً على المنصة الشاملة المخصصة للسيارات ذات البنية البرمجية، نحرص على تعزيز قدرة شركات تصنيع السيارات على تطوير وظائف جديدة، وتوفيرها للسيارات بشكل أسرع”.

ومن جانبه، قال سكوت جوثري، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لدى “مايكروسوفت”: “تعكس اتفاقية التعاون مع بوش اجتماعاً متميزاً بين الخبرة التي تتمتع بها إحدى أبرز شركات تطوير وتوفير البرمجيات المخصصة للسيارات في العالم، مع القوة التي تشتهر بها خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومنصة (GitHub) في مايكروسوفت. وفي الوقت الذي تتحول فيه البرمجيات إلى رمز للتميز في عالم صناعة السيارات، نطمح لمساعدة الشركات على تسريع تقديم خدمات تنقل فريدة من نوعها لسيارات الركاب والأساطيل التجاريّة على نطاق واسع”.

ستلعب البرمجيات دورا متزايد الأهمية في الأجيال المقبلة من السيارات. ولا يمكن تطبيق التوجهات الجديدة في هذا المجال مثل حلول التنقل الكهربائية، والقيادة الذاتية، وخدمات النقل الحديثة، دون الاستعانة بالبرمجيات، ما سيتطلب مزيداً من التحديثات والترقيات المتكررة في المستقبل.