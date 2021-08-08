“بوغبا” طوق النجاة للبقعة من عقوبات “فيفا”

عمان – الغد – أقرت اللجنة المؤقتة لنادي البقعة، بأن بيع اللاعب محمد عبدالمطلب المعروف بـ”بوغبا”، يعتبر طوق النجاة للنادي، لرفع عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وإعادة النادي للطريق الصحيح.

وقال نائب رئيس اللجنة المؤقتة نعيم الشيش في تصريح لـ”الغد”، أن اللجنة المؤقتة ابدت موافقتها على بيع بوغبا، في حال تلقى عرضا جيدا، يساهم في حل أزمة النادي.

وأضاف: شهد يوم أمس، اجتماعا بين اعضاء في اللجنة المؤقتة، والمحامي عماد الحناينة المكلف بالدفاع عن اللاعبين الأجانب المشتكين على البقعة، املا في التوصل لحل لرفع عقوبة “فيفا” التي تسببت في وضع فريق الكرة على ابواب الدرجة الأولى، بعد نتائجه المترنحة في دوري المحترفين.

وأكد نائب رئيس اللجنة المؤقتة: أن هناك توافقا بين اللجنة المؤقتة والمحامي، على أن السبيل الافضل لخروج البقعة من أزمته، يتمثل ببيع اللاعب بوغبا لأحد الأندية المحلية، مقابل مبلغ مالي يساعد في دفع المبلغ المستحق للمحترفين الأجانب.

يشار إلى أن فريق البقعة يعاني من عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المتمثلة بمنع النادي من تسجيل لاعبين، بسبب عدم تسديد مستحقات محترفين أجانب .-(أخبار النجوم)