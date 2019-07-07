بوغبا ولوكاكو يشاركان في رحلة اليونايتد إلى أستراليا

عمان – الغد – أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر حسابه الرسمي في وسيلة التواصل الإجتماعي تويتر أن نجمي الفريق، روميلو لوكاكو وبول بوغبا سوف يشاركان في الجولة الصيفية التي يجريها النادي في أستراليا إستعدادا للموسم المقبل.

وحضر في القائمة ايضا اللاعبان المنضمان حديثا للشياطين الحمر، وهما دانيال جايمس وأرون وان بيساكا.

🎥 Several of our first-team players preview this summer's #MUTOUR. pic.twitter.com/1szhbL9kSA — Manchester United (@ManUtd) July 6, 2019



ويأتي إستدعاء الثنائي الفرنسي – البلجيكي على الرغم من إرتباطهما بالرحيل عن اليونايتد خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.