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بوغبا ولوكاكو يشاركان في رحلة اليونايتد إلى أستراليا

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر حسابه الرسمي في وسيلة التواصل الإجتماعي تويتر أن نجمي الفريق، روميلو لوكاكو وبول بوغبا سوف يشاركان في الجولة الصيفية التي يجريها النادي في أستراليا إستعدادا للموسم المقبل.

وحضر في القائمة ايضا اللاعبان المنضمان حديثا للشياطين الحمر، وهما دانيال جايمس وأرون وان بيساكا.


ويأتي إستدعاء الثنائي الفرنسي – البلجيكي على الرغم من إرتباطهما بالرحيل عن اليونايتد خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

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