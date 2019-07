بوغبا ولوكاكو يشاركان في رحلة اليونايتد إلى أستراليا

عمان – الغد – أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر حسابه الرسمي في وسيلة التواصل الإجتماعي تويتر أن نجمي الفريق، روميلو لوكاكو وبول بوغبا سوف يشاركان في الجولة الصيفية التي يجريها النادي في أستراليا إستعدادا للموسم المقبل.

Our travelling squad for #MUTOUR 2019. pic.twitter.com/5hmSVDssPe

وحضر في القائمة ايضا اللاعبان المنضمان حديثا للشياطين الحمر، وهما دانيال جايمس وأرون وان بيساكا.

🎥 Several of our first-team players preview this summer's #MUTOUR. pic.twitter.com/1szhbL9kSA

— Manchester United (@ManUtd) July 6, 2019