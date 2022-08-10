بوغبا يتضامن مع أطفال غزة

عبر النجم الفرنسي ​بول بوغبا​، لاعب نادي يوفنتوس، عن تضامنه مع أطفال غزة، بعد الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على القطاع في الأيام الماضية.

ونشر النجم الفرنسي، عبر خاصية “الستوري” في حسابه على “إنستغرام”، يوم الثلاثاء، رسالة تضامن ودعم ومساندة لأطفال غزة، الذين يواجهون هجمات متواصلة أودت بحياة الكثير من الأطفال، ليكون أول النجوم البارزين في العالم الذين يدعمون أطفال غزة.

وقال لاعب مانشستر يونايتد السابق في منشوره: “حفظ الله أطفال غزة”، كما أرفق مع رسالته صور بعض الأطفال، الذين استشهدوا في غزة، خلال الأيام الماضية.