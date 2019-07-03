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بوفون يخضع للفحص الطبي في يوفنتوس الخميس

منذ 19 دقيقة
بوفون

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مدن – كشفت تقارير صحفية عن موعد خضوع الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون لاعب باريس سان جيرمان السابق للكشف الطبي في يوفنتوس تمهيدًا لعودته.

وبحسب صحيفة لا غازيتا ديللو سبورت الإيطالية فإن بوفون المخضرم سيخضع للفحص الطبي غدًا الخميس قبل العودة المقررة إلى النادي.

بوفون الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان مطلع 2018/2019 وقضى في صفوفه موسم واحد يستعد للعودة مجددًا إلى يوفنتوس الإيطالي.

بوفون شارك بقميص باريس سان جيرمان الموسم المنقضي في 17 مباراة بالدوري و5 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن بوفون تُوج مع فريقه الفرنسي ببطولة الدوري والكأس المحليين. -(وكالات) 

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