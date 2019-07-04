بوفون يعود إلى “عرينه” مع يوفنتوس

عمان – الغد – يعود الحارس الإيطالي “المخضرم” جيانلويجي بوفون إلى منزله يوفنتوس ، النادي الذي لطالما عشقه وقضى في صفوفه (17 عاماً) قبل أن ينتقل لموسم وحيد إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتخطى الحارس – الذي أكمل عامه الـ41 – الفحوصات الطبية التي تمهد توقيعه على عقده مع “البيانكونيري” ليعود بعدها للدفاع عن شعاره ، حيث نشر الموقع الرسمي للنادي نبأ وصول الحارس العملاق وخوضه للفحوصات ، وذكر أن المئات من مشجعي اليوفي كانوا في انتظاره.

ولم يكن سرا أن الحارس غير سعيد بمغامرته الباريسية وأن أفضل طريقة لتوديعه كرة القدم ستكون من بوابة اليوفي ، الذي يواصل المنافسة بقوة على كل الألقاب ، وخاصة بعد الصفقات القوية التي أبرمها بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الموسم الماضي ، وتعاقده هذا الصيف مع أدريان رابيو وآرون رامسي ولوكا بيليجريني، واقترابه من ضم ماتيس دي ليخت.

وتؤكد وسائل الإعلام الإيطالية أن بوفون سعيد بالعودة وموافق على لعب دور الحارس الاحتياطي، نظرا لأن إدارة “السيدة العجوز” راضية عن أداء الحارس البولندي تشيزني. (إفي)