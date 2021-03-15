بوكا وريفر يتعادلان بـ “سوبر كلاسيكو” مثير في الدوري الأرجنتيني

بوينوس آيرس – خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة السوبر كلاسيكو المثيرة لكأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بين بوكا جونيورز وريفر بليت والذي احتضنه ملعب “لا بومبونيرا”، وذلك ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

انحاز الشوط الأول للقاء لإصحاب الضيافة الذين نجحوا في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة41 من ركلة جزاء سجلها سباستيان فيا، وتألق حارس مرمى ريفر، فرانكو أرماني، في التصدي لأكثر من فرصة حقيقية لإضافة هدف ثان.

وتحولت الأمور في الشوط الثاني وكان فريق “المليونيرات” هو الأفضل ليقتنص التعادل عبر أجوستين بالافيسينو بالدقيقة67 من رأسية رائعة لعرضية مررها له فابيرسيو أنجيليري.

وتوترت الاجواء بعد التعادل ليطرد حكم اللقاء لاعبا من كل فريق، بداية من كارلوس زامبرانو بالدقيقة 69، في بوكا مرورا بميلتون كاسكو في ريفر عند الدقيقة 79.

وتألق حارس بوكا، إستيبان أندرادا، في إفشال محاولات الضيوف لخطف هدف الفوز والنقاط الثلاثة وقلب الطاولة، بتصدياته الرائعة في الدقائق الأخيرة، ليصبح رصيد ريفر بليت سبع نقاط في المجموعة الثانية.

وواصل كولون صدارته للمجموعة الثانية من خمسة انتصارات في خمس جولات، بعد فوزه بهدفين نظيفين على مضيفه استوديانتيس سجلهما لويس ميجل رودريجيز في الدقيقتين 45 و81، في لقاء شهد طرد ماورو دياز من صفوف أصحاب الأرض، الذين تجمد رصيدهم عند عشر نقاط في الوصافة.

بينما يتصدر فيليز سارسفيلد المجموعة الأولى بـ12 نقطة، متفوقا على بوكا بثلاث نقاط، بعد فوزه مساء السبت على مضيفه تاييريس بهدف نظيف بنفس الجولة.

وضمن مباريات المجموعة الثانية أيضا فاز أرخنتينوس جونيورز على جودوي كروز بهدفين نظيفين سجلهما كل من جابرييل أفالوس بالدقيقة 18 وإلياس جوميز بالدقيقة 66، ليصعد للمركز الثامن بست نقاط، مبتعدا بفارق نقطة خلف جودوي. (إفي)