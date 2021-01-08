بوكتينيو ينشد تحقيق أول فوز له مع سان جرمان

باريس – اعتبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جرمان الفرنسي أن حصوله على منصبه الجديد على رأس الجهاز الفني لفريق العاصمة الفرنسية عشية عيد الميلاد كان بمثابة هدية من “سانتا كلوز”، لكنه أدرك مباشرة حجم المهمة الموكلة إليه بعد خوض مباراته الرسمية الأولى له ضد سانت اتيان والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وسيخوض الفريق الباريسي المباراة الأولى باشراف بوكيتينو على ملعب “بارك دي برانس” اليوم السبت ضد بريست والتي ستشهد على الأرجح عودة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق بعد إصابة في الكاحل ابعدته حوالي الشهر عن الملاعب.

ويحتل باريس سان جرمان المركز الثاني في الترتيب متخلفا بفارق 3 نقاط عن ليون المتصدر.

ويعاني سان جرمان من إصابات عدة أخرى أبرزها لقطب الدفاع بريسنل كيمبيمبي والظهير الأيمن الإيطالي أليساندرو فلورنزي ولاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس ومواطنه المهاجم ماورو ايكاردي.

ويأمل بوكيتينو استرداد معظم المصابين قبل المواجهة المرتقبة ضد برشلونة الاسباني في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في 16 شباط (فبراير) المقبل.

وأعرب بوكيتينو مدرب ساوثمبتون وتوتنهام الانجليزيين سابقا، عن خيبة أمله بعد التعادل ضد سانت اتيان بقوله “نقطة واحدة ليست كافية، لكن في ظل الظروف التي نعيشها يتعين علينا القبول بها”.

وأضاف “ثمة جوانب عدة يتعين علينا العمل عليها إذا أردنا تحقيق اشياء كبيرة. لست قلقا، لا نملك الكثير من الوقت لكن في المقابل يضم الفريق نوعية عالية من اللاعبين”.

وخلال ابتعاده عن الملاعب لنحو 14 شهرا بعد إقالته من تدريب توتنهام، ارتبط اسم بوكيتيو بتدريب أحد أندية المقدمة في الدوري الانجليزي الممتاز وابرزها مانشستر يونايتد في الوقت ىلذي كان يمر فيه فرق الشياطين الحمر بفترة صعبة مطلع الموسم الحالي باشراف المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير.

لكن ماضيه مع باريس سان جرمان حيث دافع عن ألوانه لاعبا بين العامين 2001 و2003، والسمعة التي بناها في مسيرته التدريبية جعلت منه الخيار الأمثل للحلول بدلا من الألماني توماس توخل الذي أقيل بشكل مفاجىء من منصبه.

وقال بوكيتينو بعد خوضه أول مباراة رسمية له والأولى من دون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “أنا سعيد للعودة بعد 14 شهرا من دون نشاط”.

وأضاف “لكنه شعور غريب من دون المتفرجين. لم اختبر هذا الأمر إطلاقا في مسيرتي سابقا”.

ونا تزال الفرصة قائمة أمام الهولندي ممفيس ديباي جناح ليون للانضمام إلى برشلونة الاسباني قبل إقفال باب الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الحالي. وكانت الصفقة فشلت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي علما بأن عقده ينتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل اي انه سيصبح لاعبا حرا حينها، بيد أن أنصار ليون يأملون ان يبقى ديباي في صفوف الفريق لمواصلة المنافسة على اللقب.

وكان ديباي سجل هدفين لفريقه في المباراة التي خرج فائزا فيها على لانس 3-2 الأربعاء رافعا رصيده إلى 10 اهداف هذا الموسم.

ولدى سؤاله عن مستقبله أجاب ديباي بعد المباراة “يجب ان نستفيد من تواجدي هنا ربما حتى نهاية الموسم. لدينا فريق رائع، هذا كل ما أستطيع قوله”.

أرقام قبل الجولة 19

15 – هو عدد المباريات التي لم يهزم فيها ليون وقد فاز في 10 من مباريات ال12 الاخيرة.

10 – بات الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عاشر شخص يشرف على تدريب باريس سان جرمان بعد أن دافع عن ألوانه. اما الأخير فكان أنتوان كومبواريه الذي اقيل من منصبه في كانون الأول (ديسمبر) 2011 بعد ستة أشهر على انتقال ملكية النادي الباريسي إلى دولة قطر.

10 – هو عدد الثواني التي احتاجها مهاجم موناكو الروسي ألكسندور غولوفين ليسجل هدفا في مرمى لوريان الأربعاء في أول مباراة يخوضها منذ آب (أغسطس) بعد ان غاب عن الملاعب بداعي الاصابة. -(أ ف ب)