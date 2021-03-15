بوكيتينو استبدل دي ماريا بعد اعلامه بنبأ سرقة منزله

باريس- قام مدرب باريس سان جرمان الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو باستبدال مواطنه الجناح انخل دي ماريا منتصف الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد نانت الاحد في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد ان تلقى نبأ سرقة منزل الاخير.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية بان المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية البرازيلي ليوناردو ترك المنصة الرئيسية حيث يجلس وهمس بأمر ما الى بوكيتينو، فسارع الاخير الى استبدال دي ماريا، ليتبين بعد ذلك، بان منزل الاخير تعرض للسرقة بوجود عائلته.

واكدت مصادر لوكالة “فرانس برس” بان عملية السرقة تمّت بوجود عائلة دي ماريا داخل المنزل، لكن المعلومات الاولية تشير الى عدم حصول اي اعمال عنف ولم تر عائلة اللاعب السارقين لدى دخولهم المنزل، علما بان دي ماريا تعرض لحادثة سرقة عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي في شباط/فبراير 2015.

كما علمت “فرانس برس” من مصادر متطابقة بانه تم سرقة مجوهرات وساعات تقدر قيمتها بأقل من نصف مليون يورو حوالي الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي في الوقت الذي كان فيه اللاعب يخوض مباراة فريقه ضد نانت، مشيرة الى ان عائلة النجم الارجنتيني “لم تسمع اي شيء” عندما قام السارقون بفتح الخزنة الموجودة في طابق علوي من المنزل الذي يقطنه دي ماريا.

في المقابل، تعرض منزل والدي قائد سان جرمان البرازيلي ماركينيوس الى السرقة ايضا واشارت مصادر مقرّبة من التحقيق بان الحادثة تخللها “اعمال عنف” من دون ان تؤدي الى اصابة احد وتخللها “سرقة جزادين”.

ويبدو ان السرقتين اثرا على اداء الفريق في المباراة التي خسرها امام نانت على ارضه 1-2 في الدوري المحلي مساء الاحد.

وقال بوكيتينو بعد المباراة “أنا لا ابحث عن اعذار (جراء الهزيمة)، لكن حيوية الفريق تراجعت في الشوط الثاني. تكلّمنا مع اللاعبين لكن ليس عما حصل من الناحية الكروية. ثمة امور حصلت خارج نطاق كرة القدم يجب اخذها في عين الاعتبار”.

وكان مهاجم سان جرمان الارجنتيني الاخر ماورو ايكاردي تعرض للسرقة في شباط/فبراير الماضي. -(أ ف ب)