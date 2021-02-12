بوكيتينو: نحترم برشلونة ومبابي من أفضل اللاعبين في العالم

مدريد – أكد المدير الفني لباريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أنه لم يكن هناك أي تقليل من احترام برشلونة عندما “سئل” دي ماريا عما إذا كان يرغب في اللعب مع ليو ميسي، وطالب بـ “عدم جعل الأمور جنونية” قبيل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو في مقابلة مع برنامج (إل ترانزستور) على إذاعة (أوندا ثيرو) الإسبانية “سُئل دي ماريا، هل تود اللعب مع ميسي … حسنا، ماذا تريد منه أن يجيب؟ هذا ليس معناه أنك تقلل من احترامك لبرشلونة، دعونا لا نخرج الأمور من سياقها”.

وشدد المدرب الأرجنتيني (48 عاما) على ضرورة “احترام جميع الأندية واللاعبين” وأقر بأن “جميع الأندية في العالم، وليس فقط باريس سان جيرمان، تصمم استراتيجيات لتحسين فرقها”.

وتابع “لقد تم اختلاق موقف صعب الفهم؛ أن يتحدث لاعب عن زميله في المنتخب ويقول إنه يروق لهما أن يكونا معا؛ أعتقد أنه أمر عادي”.

وفيما يتعلق بالمباراة القادمة يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة بملعب كامب نو، أقر بوكيتينو أنه يستعد لتلك المواجهة منذ عام لأنه لم يتوقف عن مشاهدة كرة القدم في أي وقت.

وحول إصابة نيمار في مباراة فريق كاين في كأس فرنسا، قال “كان متحمسا للغاية للعودة إلى برشلونة للعب. كما أن هاجس الفوز بدوري الأبطال موجود هنا (في الفريق)”.

وحول مبابي ومستقبله، أكد بوكيتينو أنه على الرغم من صغر سنه، إلا أنه “لم يكن لاعبا واعدا بل نجما حقيقيا” وأنه لما يمتلكه من كاريزما وطريقة لعب يضعه في قائمة “أفضل لاعبي العالم”.

وأضاف عن مبابي “يعرف التحدث بالفرنسية، الإنجليزية والقشتالية (الإسبانية)”، في إشارة لريال مدريد، الذي كان قريبا من ضم بوكيتينو كلاعب لكن الأمر لم يتم في النهاية.

وأوضح أنه رغم أن باب ريال مدريد يظل مفتوحا أمامه كمدرب إلا أنه أكد” لكني على ثقة من أنني سأتواجد لسنوات عديدة في البي إس جي وسأحقق الأهداف التي جئت من أجلها”. (إفي)