بوكيتينو يؤكد على جاهزية سان جيرمان لمواجهة برشلونة

باريس – بدأ المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، واثقا ومتفائلا بحالة ومستوى فريقه قبل مواجهة برشلونة المرتقبة بدوري الأبطال، وذلك بالرغم من الشكل الذي ظهر عليه الفريق خلال مواجهة نيس في الدوري السبت.

وسيفتقد المدرب الأرجنتيني، الذي يثق في استعادة جهود لاعبه ماركو فيراتي في مواجهة الثلاثاء المقبل على ملعب (كامب نو)، خلال مواجهة البرسا لخدمات كل من نيمار وأنخيل دي ماريا.

وقال بوكيتينو عقب فوز فريقه اليوم على نيس (2-1) “علينا أن نكون مستعدين لمواجهة برشلونة والفريق سيكون هكذا”. وفيما يخض التشكيل المتوقع لتلك المواجهة قال “سنرى حالة كل لاعب فور وصولنا للفندق وسنتناقش حول ذلك الأمر”.

وأضاف المدرب “لن يكون أمامنا وقت للتدريبات التكتيكية. سنركز على الاستشفاء البدني والذهني. علينا التعامل مع مختلف الخيارات. كان هذا هدفي مع ساوثهامبتون وتوتنهام وما أرغب في تنفيذه مع باريس سان جيرمان. علينا محاولة جعل اللاعبين يشعرون بالأمان في ظل الخطط المختلفة”. (إفي)