بوكيتينو يلمح إلى إمكانية ضم ميسي لباريس سان جيرمان

باريس – تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة عن الشائعات التي تتكهن بانتقال مواطنه ليونيل ميسي إلى نادي العاصمة الفرنسية، وأشار إلى أن ضم البرغوث وارد.

وقال بوكيتينو إن “النادي يعمل وإذا كانت هناك معلومة ما سنكشف عنها في أسرع وقت ممكن”.

ووجه إعلان برشلونة أن ميسي لن يستمر مع النادي الكتالوني بعد ما يقرب من عقدين في البلاوجرانا، كل الأنظار نحو باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الذي يقوده مدرب البرسا السابق بيب جوارديولا، وهما الناديان الوحيدان في أوروبا القادران على تحمل راتب المهاجم الأرجنتيني.– (إفي)