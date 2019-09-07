بولت: الشخص الذي سيحطم ارقامي القياسية لم يولد بعد

مكسيكو سيتي – قال العداء الجامايكي السابق يوسين بولت أن الشخص الذي سيحطم أرقامه القياسية كأسرع عداء في تاريخ الإنسانية لم يولد بعد، معربا عن أمله في الانفراد بهذا الإنجاز لعشرين عاما أخرى على الأقل.

ويعتقد أسرع رجل في العالم بعدما قطع سباق 100 متر في 9.58 ثانية و200 متر في 19.19 ثانية أن: “الشخص الذي سيحطم هذه الأرقام لم يولد بعد، لكن الأرقام القياسية خلقت ليتم تحطيمها وهذه مسألة وقت”.

وأضاف البطل الأوليمبي 8 مرات وبطل العالم 11 مرة: “آمل ألا يحدث ذلك قبل 20 أو 25 عاما كي أقول لأبنائي أنني لا زلت الأسرع في العالم”.

.@usainbolt cree que pasarán ¡20 años! hasta que alguien bata sus récords 😮

🗣 "La persona que los va a romper todavía no ha nacido"

https://t.co/wERp4wLTMO — MARCA (@marca) September 7, 2019

وجاءت تصريحات العداء الجامايكي السابق أثناء مشاركته في فعالية بمكسيكو سيتي، حيث روى بعض التفاصيل غير المعروفة عن حياته مثل معاناته من مرض “الجنف” (اعوجاج العمود الفقري) الذي صاحبه طوال جزء كبير من مسيرته وتسبب له في آلام أخرى.

وأقر بولت البالغ من العمر 33 عاما: “حين بدأت المنافسة بدأ الجنف يتسبب لي في مشكلات، ولفترة من الوقت لم أجد مساعدة حتى تعرفت على طبيب في ألمانيا، كنت قلقا من احتمالية أن يشكل هذا الأمر تهديدا على مسيرتي”.

وأشار الرياضي الكاريبي إلى أنه يتمتع بموهبة لكنه أكد أن العمل الشاق هو ما يصنع الفارق، داعيا الشباب لوضع أهداف رياضية للوصول إليها والتضيحة من أجل تحقيقها.

وأبرز أن أفضل ما في الشهرة هو رسائل الشكر التي تصله من أشخاص أكدوا أنه كان مصدر إلهام لهم، فضلا عن الذهاب إلى العديد من الأماكن مجانا حيث يقابل شخصيات عظيمة، لكنه أبرز من بين سلبياتها صعوبة تناول العشاء في هدوء بالمطاعم. (إفي)