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بولندا تعلن تزويد أوكرانيا بـ 10 طائرات ميغ-29 المقاتلة

10:04 م2023-05-08
بولندا تعلن تزويد أوكرانيا بـ 10 طائرات ميغ-29 المقاتلة

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عمان -أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، تسليم 10 طائرات مقاتلة من طراز (ميغ-29) إلى أوكرانيا كجزء من الدعم العسكري.
ووفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرين فورم)، قال الوزير البولندي،خلال زيارته إلى كندا اليوم الاثنين، إن بلاده لا تحاول الضغط على حلفائها ولكنها تحاول فقط تشجيعهم على مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.
وتخطط بولندا لنقل ما مجموعه 20 طائرة من طراز (ميغ-29) إلى أوكرانيا.

10:04 م2023-05-08
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