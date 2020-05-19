العرب والعالمدولي

بولندية تبلغ 103 سنوات تتغلب على كورونا

منذ 53 دقيقة

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وارسو– شفيت بولندية تبلغ 103 سنوات من مرض كوفيد-19 وغادرت مستشفى للأمراض المعدية في جنوب بولندا على ما أعلنت المؤسسة الاستشفائية هذه في كدجرين كوشله.
وهي أكبر شخص في بولندا يشفى من هذا المرض.
وأوضح الطبيب ميشال غلونيك رئيس قسم الأعصاب في المستشفى أن المعمرة نقلت إلى المستشفى في 20 نيسان/أبريل في حالة مُرضية “لكنها بعد أيام قليلة باتت تعاني من قصور في التنفس”.
وأضاف “بقيت لفترة طويلة في المستشفى بانتظار نتائج فحصها الثاني” مشيرا إلى أن “إصابتها كانت طفيفة” على ما نقلت عنه وكالة “باب” البولندية للأنباء.
وأضاف الطبيب “هي لا تسمع شيئا راهنا لأن بطاريات جهازها السمعي لم تصمد هذه الفترة الطويلة”.
وتقيم المعمرة في دار للعجزة. وتقول حفيدتها إن جدتها لم يسبق لها أن تناولت مضادا حيويا في حياتها.
وهي ليست عميدة سن الناجين من كوفيد-19 في أوروبا إذ تحمل إسبانية تبلغ 113 عاما “الرقم القياسي” في هذا المجال بعد شفائها في 12 أيار/مايو. وقد سجلت حالات لافتة كهذه في بريطانيا (106 أعوام) وفرنسا (103 أعوام).

(أ ف ب)

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