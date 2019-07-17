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بوليفارد العبدلي تبدأ برفع الحجز التحفظي قانونيا

منذ 54 دقيقة

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عمان- اكدت شركة بوليفارد العبدلي اتخاذها الخطوات القانونية اللازمة لرفع الحجز التحفظي عن البوليفارد؛ أحد المشاريع المتعددة الموجودة في منطقة العبدلي.
وأوضحت إدارة البوليفارد في بيان اصدرته اليوم الاربعاء، أن الحجز جاء نتيجة خلاف سابق على مواعيد استحقاق دفعات للمقاول لا تتجاوز 8 بالمئة من كلفة البناء، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء طالباً إلقاء الحجز التحفظي.
واكدت الشركة سلامة ملاءتها المالية والتزامها باللوائح والقوانين والعقود المبرمة مع الجهات ذات العلاقة.
وبينت الإدارة أن هذا الاجراء معمول به بموجب القانون، مضيفة انها تبذل الجهود لرفع الحجز لمصلحة الطرفين.
يشار إلى ان محكمة بداية عمان/ الغرفة الاقتصادية قررت اليوم إلقاء الحجز التحفظي على أموال شركة بوليفارد العبدلي المساهمة المحدودة المنقولة وغير المنقولة لصالح شركة سعودي اوجيه المحدودة بعمان.
وشمل القرار الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحدود المبلغ المدعى به، والبالغ 4ر18 مليون دينار تقريبا، ورسومه ونفقاته. -(بترا)

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