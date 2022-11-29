بوليفارد العبدلي يعلن عن استعدادته لاستقبال موسم أعياد الميلاد مع برنامج احتفالي مميز

بالتزامن مع حلول موسم الأعياد المجيدة، وفي إطار اهتمام شركة بوليفارد العبدلي بالاحتفال في المناسبات الوطنية والدينية التي تضيف البهجة والسرور على أبناء الأردن، أعلن بوليفارد العبدلي عن استعدادته لاستقبال الموسم وتحضيراته للاحتفال به مع الزوار، حيث سيتم إطلاق فعالياته مطلع كانون الأول لتستمر على مدار الشهر بأجواء كرنفالية.

هذا وستتضمن الفعاليات إضاءة شجرة عيد الميلاد، وتزيين البوليفارد وإضاءته بالكامل، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي ستكون يومياً بانتظار الزوار من كافة الفئات العمرية على اختلاف أذواقهم، والتي ستشتمل على مجموعة واسعة من النشاطات الترفيهية والألعاب الاحتفالية والعروض الموسيقية والغنائية التي سيؤديها عدد من الفرق المحلية.

كما وسينظم بوليفارد العبدلي سوق العيد الذي يضم أكشاكاً تقدم منتجات محلية متنوعة، ليكون بإمكان الزوار إكمال تجربتهم بشراء وتبادل الهدايا خلال لقاءاتهم فيه، والتعبير عن معاني الحب والمؤاخاة فيما بينهم.

ويشار إلى أن احتفالية أعياد 2022/2023 في بوليفارد العبدلي تقام بالشراكة مع كل من البنك الأهلي الأردني، وأورنج الأردن، والملكية الأردنية، وقناة رؤيا، وراديو هلا، وراديو بليس.