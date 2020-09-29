“بولي سيرف للأسمدة والكيماويات” تطور قدراتها الرقمية للمساهمة



القاهرة- أعلنت “بولي سيرف للأسمدة والكيماويات”، إحدى كبرى المجموعات المتخصصة في إنتاج وتوزيع الأسمدة والكيماويات على مستوى مصر والشرق الأوسط، عن عقد شراكة تحول رقمي مع شركة “ساب” SAP العالمية المتخصصة بتطوير برمجيات الأعمال.

وستتبنى مجموعة “بولي سيرف”، بموجب هذه الشراكة، حزمة برمجيات الأعمال S/4HANA، ومنصة Ariba Sourcing لإتمام عمليات الشراء رقميا، وتأمين الربط الشبكي مع شبكة عالمية تضم أكثر من 4.6 مليون شركة، إلى جانب اعتماد حزمة حلول SuccessFactors لإدارة وتنمية الموارد البشرية في الشركات الأربعة التابعة لها (شركة “أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية”، وشركة “أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية”، وشركة “فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات”، وشركة “بولي سيرف للاستيراد والتصدير والتجارة”)، وذلك كخطوة أولى في مسيرة التحول الرقمي للمجموعة.

وفي إطار النمو والازدهار الكبير الذي يشهده قطاع الصناعة في مصر وسلاسل الإمداد المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، تسعى مجموعة “بولي سيرف”، وبدعم من شركة “ساب” SAP، إلى استكشاف واستثمار الابتكارات المستقبلية وتسخيرها لتعزيز كفاءة وإنتاجية الأعمال. وخلال المرحلة الثانية من مسيرة التحول الرقمي، ستقوم مجموعة “بولي سيرف” باستعراض وتجربة الحلول الرقمية عبر عمليات تحليل البيانات الضخمة، وتقنية إنترنت الأشياء (IoT)، والصيانة التنبؤية، والبيئة، والصحة، والسلامة، وعبر نظام الاجتماعات المتطور Digital Boardroom من “ساب” SAP. وتهدف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 إلى تطوير قطاعي الصناعة والزراعة في الدولة، واعتمادهما كركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المتنوع، وفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة. وبالتزامن مع هذه المسيرة من النمو والتنمية، سيشهد معدل استهلاك الأسمدة تباعا نموا كبيرا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مستوى إنتاجية الفدان.