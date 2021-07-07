بول يقود فينيكس للتقدم على ميلووكي بسلسلة نهائي “NBA”

فينيكس (الولايات المتحدة) – قاد الموزع المخضرم كريس بول فريقه فينيكس صنز إلى الفوز على ضيفه ميلووكي باكس 118-105 برغم عودة النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من الاصابة، الثلاثاء في افتتاح سلسلة الدور النهائي من الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة.

وزرع المايسترو بول (36 عاما) الذي يخوض النهائي الأول في موسمه السادس عشر في الدوري، 32 نقطة في سلة ميلووكي ومرّر 9 كرات حاسمة.

كما برز لدى الفائز الهداف ديفن بوكر (27 نقطة) ولاعب الباهاماس العملاق دي أندري ايتون (22 نقطة و19 متابعة).

وقال بول “حاولت أن أبقى شرسا وبدأ زملائي بالتحرّك”.

ويسعى فينيكس لتعزيز النتيجة عندما يستضيف ميلووكي الخميس في المباراة الثانية، علما بأن الفائز في أربع مباريات من سبع ممكنة يحرز اللقب.

وأضاف بول “خضنا هذه المباراة بطاقة كبيرة. حصلنا على فوز. يجب أن نحقق الثاني”.

ويخوض فينيكس النهائي الأول في الدوري منذ 1993 باحثا عن باكورة ألقابه، فيما يخوض ميلووكي أول نهائي منذ 1974 وتوّج مرة يتيمة قبل خمسين سنة.

وقال مدرب ميلووكي مايك بودنهولتسر “سننظر إلى شريط المباراة. سنكون أذكى وأفضل في المباراة الثانية”.

وعاد إلى صفوف ميلووكي نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (26 عاما)، بعد غيابه عن مباراتين لاصابة في ركبته، فسجل 20 نقطة و17 متابعة في 35 دقيقة.

قال اللاعب النيجيري الأصل “كانت قاسية. حاولت القيام بأفضل ما لدي كي أعود. حصلت على العلاج المناسب. اعتنيت بجسدي. دعمت زملائي. والآن لقد عدت”.

تابع “الشعور رائع. حصلت على التوازن المطلوب. شعرت بأن ركبتي كانت مستقرة ولم اتألم.. كنت قلقا أن أغيب لمدة سنة. مبارتان وقد عدت. أنا سعيد”.

وعن عودة يانيس، قال مدربه مايك بودنهولتسر “كان عمله جيدا قبل المباراة. اعتقد انه يجب أن نستمع إلى يانيس أولا. شعر بالارتياح”.

تابع “حصل على الضوء الأخضر والجميع كان على الموجة عينها. يعود الفضل اليه وإلى العمل الذي يقدمه. أن يعود لخوض المباراة الأولى فهذا أمر مؤثر”.

وشرح زميله كريس ميدلتون “نعرف انه يقدم كل شيء. كان جدول تعافيه رهيبا. نعرف أن الأمر ليس سهلا، خصوصا مع الاصابة التي تعرض لها”.

وحتى مع 29 نقطة سجلها النجم الآخر في ميلووكي ميدلتون، فرض تألق بول نفسه بالاضافة إلى اداء دفاعي شرس من فينيكس.

قال لاعب ميلووكي جرو هوليداي “أعتقد ان كريس بول لعب بأريحية أكثر من اللازم”.

سجّل بول 12 رمية من أصل 19 محاولة، و4 من 7 من خارج القوس، و4 من 4 على خط الرميات الحرة.

قال بول الذي حمل ألوان نيو أورليانز هورنتس ولوس أنجليس كليبرز وهيوستن روكتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر سابقا “كنت مركزا كثيرا على المباراة. أعيش اللحظة وأركز على المهمة الملقاة على عاتقي”.

في الربع الثالث لوحده، سجّل بول 16 نقطة، بينها 6 من 7 محاولات، عندما ابتعد صنز بفارق عشرين نقطة عن ضيفه.

وقلص يانيس الفارق إلى سبع نقاط (94-101) في الربع الأخير، لكن بول سرق الكرة وسجل ليعود صنز إلى توسيع الفارق.

بدوره، قال مدرب صنز مونتي وليامس “الفوز في المباراة الأولى يمنحك الثقة. حصلنا على الطاقة والليونة المناسبة”.

واصبح ايتون أول لاعب يسجل أكثر من 15 نقطة و15 متابعة في بداياته في نهائي الدوري منذ تيم دنكان في 1999. وكان لافتا تسجيل صنز 25 رمية حرة من اصل 26. (أ ف ب)