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بومبيو: أميركا تدعم الحوار بين اليونان وتركيا

منذ ساعة واحدة
مايك بومبيو
مايك بومبيو

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واشنطن- اكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعم بلاده لحل الخلاف بين تركيا واليونان حول التنقيب عن النفط في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط .
وبحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء، قال بومبيو، إن الولايات المتحدة تدعم “بقوة” حل النزاع بين اليونان وتركيا، في أماكن التنقيب عن النفط في منطقة شرق المتوسط ، خصوصا وأن الدولتين حليفتان في حلف شمال الأطلسي.
والتقى بومبيو رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في قاعدة بحرية لحلف الأطلسي في منطقة سودا بجزيرة كريت خلال اليوم الثاني من زيارته لليونان.–(بترا)

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