بومبيو يؤكد التزام واشنطن بخفض التصعيد بعد مقتل سليماني

واشنطن- أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الجمعة من واشنطن، أن الولايات المتحدة “ملتزمة بخفض التصعيد” بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية، مؤكدا ان قائد فيلق القدس كان يخطط لـ “عمل كبير” يهدد مواطنين أميركيين.

وغرّد بومبيو ، في حديث خاص، إلى نظيريه البريطاني دومينيك راب والألماني هايبو ماس، وعضو المكتب السياسي الصيني يانغ جيشي بشأن مقتل سليماني. وكتب في التغريدة “ممتنون لأن حلفاءنا يدركون التهديدات العدوانية المستمرة التي يمثلها فيلق القدس الإيراني” مضيفا ان الولايات المتحدة “تبقى ملتزمة بخفض التصعيد”.

وجاءت الضربة الأميركية بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران والحشد الشعبي على السفارة الأميركية في العاصمة العراقية ما أعاد الى الأذهان أزمة السفارة الأميركية واحتجاز الرهائن في طهران في 1979. -(بترا)