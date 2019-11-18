آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

بومبيو يقر بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

منذ 60 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن -أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الاثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية “غير متسقة مع القانون الدولي” في تحول في السياسة الخارجية لهذا البلد.
وقال بومبيو “بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة … على أن (إنشاء) مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”. -(أ ف ب)

مقالات ذات صلة

عريقات: أدوات القانون الدولي جميعها تدين الاستيطان

منذ 22 دقيقة

نتنياهو: القرار الأميركي حول المستوطنات تصحيح للخطأ التاريخي

منذ 27 دقيقة

الأردن يحذر من تغير موقف أميركا من المستوطنات

منذ 58 دقيقة

توقيف 3 معلمين بالكرك في قضيه شكوى للجرائم الإلكترونية

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock