بومبيو يقر بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

واشنطن -أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الاثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية “غير متسقة مع القانون الدولي” في تحول في السياسة الخارجية لهذا البلد.

وقال بومبيو “بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة … على أن (إنشاء) مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”. -(أ ف ب)