“بومسي التايكواندو” يُشارك في بطولة أوروبا المفتوحة (اون لاين)

خالد المنيزل

عمان – يواصل المنتخب الوطني للبومسي، تدريباته المنزلية باشراف المدرب خليل عقيل، وذلك للمشاركة في بطولة أوروبا المفتوحة للبومسي (اون لاين)، والتي ستقام في اليونان خلال الفترة من 4-9 ايار (مايو) المقبل، ويشارك فيها 17 لاعبا ولاعبة من الأردن، يمثلون المنتخب الوطني ومركز فاميلي للتايكواندو.

وتقام البطولة باشراف الاتحاد الأوروبي للتايكواندو، وهي ضمن البطولات الكبرى للاتحاد الدولي، ويشارك فيها اكثر من 1250 لاعبا ولاعبة من مختلف انحاء العالم.

وذكر المدرب خليل عقيل أن كافة اللاعبين واللاعبات قاموا بتسجيل أكثر من فيديو، وبعد التشاور تم اعتماد تسجيل الفيديو النهائي الذي سيشارك فيه كل لاعب بالبطولة، والتي سيتم ارسالها في توقيت محدد للقائمين على البطولة، من اجل تقييمها بنفس اليوم واعلان النتائج، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها المنتخب الوطني للبومسي في بطولة اون لاين بسبب جائحة كورونا.

ويمثل المنتخب في البطولة، اللاعبات: آية ابو الروس، سلمى أبو الذهب، غنى الموصلي، ليان الجزار، بينما يمثل مركز فاميلي اللاعبين واللاعبات: هيا شيحا، ياسمين أبو الروس، ندين بقاعين، آلاء فؤاد، سيزار قزق، رزان المحتسب، الينا بشارات، عبدالرحمن سلامة، محمود الموصلي، وغيرهم.

المنتخب ينتظر العودة

أكد الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، أن المنتخب الوطني للتايكواندو الذي يقيم معسكرا في مدينة سامارا الروسية ، يواصل التدريب بروح معنوية عالية، ويسير وفق خطة التدريب الموضوعة من الجهاز الفني، وسط ارتفاع مستواه الفني الذي يبشر بالخير.

لايزال المنتخب ينتظر العودة الى عمان، من اجل مواصلة استعداده للتصفيات الآسيوية المؤهلة لإولمبياد طوكيو 2021، المقرر إقامتها في عمان قبل نهاية العام الحالي، واوضح العبداللات ان الاتحاد واللجنة الاولمبية، قد اكملا كافة اجراءات عودة المنتخب بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لكن لازال الجميع بالانتظار.

ويضم وفد التايكواندو في روسيا 11 شخصا هم: المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، المدرب نبيل طلال، المعالجة سجى أبو زيد، واللاعبين واللاعبات: أحمد أبو غوش، زيد مصطفى، زيد الحلواني، صالح الشرباتي، انس الصادق، حمزه قطان، نتالي الحميدي، وجوليانا الصادق.

التايكواندو والتكافل الإجتماعي

خاطب اتحاد اللعبة وعبر صفحته على الفيس بوك، اصحاب المراكز والأندية منذ بداية الأزمة، بالتعاون من أجل الخروج بتوصيات تخفف من الصعوبات، التي يواجهها أصحاب مراكز التايكواندو والعاملون فيها، وجاء فيه: “أنَّ اتحادكم يدرك تماماً الصعوبات التي تمر بها المراكز والأندية المنتسبة له في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وقد قام بالعديد من المشاورات الداخلية بهدف الخروج بخطط الإنقاذ المناسبة للنهوض بعد هذه الأزمة”.

واضاف: “إننا اذ نؤكد لكم أنّنا عائلة واحدة، لا تتخلى عن اي من أفرادها؛ و أنّنا بتعاونكم جميعاً يداً واحدة ؛ سنتجاوز هذه الصعوبات؛ فإننا نرجو من كانت لديه أي مقترحات بهذا الاتجاه تصب في مصلحة الجميع، أن يشاركنا بها و يرسلها إلى إدارة الإتحاد”.

من جانبه، أوضح الناطق الاعلامي لاتحاد اللعبة فيصل العبداللات، ان الاتحاد على تواصل دائم مع اللجنة الأولمبية وأصحاب المراكز والأندية، من أجل ايحاد الحلول المناسبة لحل الأزمة.

وتشير المعلومات ان هناك تواصل، بين أصحاب المراكز والاتحاد، من أجل تبادل وجهات النظر والخروج بتوصيات تخفف من أزمة مراكز وأندية اللعبة والتي من ابرزها: العودة التدريجية لفتح المراكز، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة من أجل تخيف الأجور والرسوم والضرائب التي تدفعها المراكز للجهات الرسمية والأهلية.

وفي سابقة اجتماعية، تنادى الاتحاد وعدد من ابناء اللعبة، للتخفيف عن عدد من أصحاب المراكز والمدربين وكل من يعمل فيها من أجل تقديم العون اللازم لبعض العائلات التي تمر بظروف صعبة.

الأمر الذي أدى الى تجديد روح التعاون، والتعاضد والمسؤولية والتكافل الاجتماعي بكل صوره، مما ساهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية وعمق الصلات الأسرية والأخوية بين أسرة اللعبة ، وأدى الى تخيف المعاناه عن بعض الأسر التي تعتمد في قوت يومها ومصادر دخلها على التدريب في المراكز.

Khaled.munayzel@alghad.jo